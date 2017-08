Lampaert wint, Keldeman komt top 10 binnen

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 18:08 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - Yves Lampaert heeft de eerste etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg van Quick-Step was de snelste in de sprint van een groepje. Zijn ploeggenoot Metteo Trentin werd tweede en Engelsman Blythe eindigde als derde.



Veenendaler Wilco Kelderman kwam op 8 seconden binnen in een grote groep met favorieten.



Lampaert is door zijn overwinning ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Wilco Keldermaan staat achtste in het klassement op 18 seconden van Lampaert.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht