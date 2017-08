Pronk:"Velanas is een goed voorbeeld"

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 20 augustus 2017, 19:07 uur

Robin Pronk in gesprek met Rick van Manen Foto: FCUPhoto

UTRECHT - Waar FC Utrecht door de Europese verplichtingen al zeven wedstrijden in de benen heeft, trapt Jong FC Utrecht maandagavond pas voor het eerst in competitieverband af. In Galgenwaard is FC Oss de tegenstander. "Het is altijd lekker om in de Galgenwaard te spelen", zegt trainer Robin Pronk tegen RTV Utrecht.



"De rol die Jong FC Utrecht heeft is al jaren hetzelfde, dat is het opleiden van spelers voor het eerste elftal. Daar is Odysseus Velanas een mooi voorbeeld van die zondagmiddag zijn debuut mag maken", kijkt de trainer terug op het debuut van zijn pupil.



Waar er bij het eerste elftal veel spelers bij kwamen, waren er ook voor Pronk weer een aantal nieuwe gezichten. "Er zijn dit seizoen weer veel jonge jongens bij, maar het is wel een gretige groep met ambitie. Dat heb ik de afgelopen weken wel gezien. We moeten de komende weken en maanden laten zien dat we het Jupiler League-niveau aan kunnen. "



In het eerste seizoen eindigde Jong FC Utrecht als achttiende. Voor dit seizoen is de doelstelling helder. "We willen een stapje maken op de ranglijst ten opzichte van vorige seizoen. Dat is de intentie van topsport. Iedere keer de lat weer een stapje hoger leggen."



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht