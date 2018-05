Woede om ramkraak Leidsche Rijn Centrum: "Maar ons krijg je niet klein"

ramkraak in Leidsche Rijn Centrum.Slechts twaalf uur na de feestelijke opening van het langverwachte winkelcentrum, sloegen vannacht vier mannen toe bij ICI Paris XL." /> ramkraak in Leidsche Rijn Centrum.Slechts twaalf uur na de feestelijke opening van het langverwachte winkelcentrum, sloegen vannacht vier mannen toe bij ICI Paris XL. (Foto: RTV Utrecht)" /> ramkraak in Leidsche Rijn Centrum. Slechts twaalf uur na de feestelijke opening van het langverwachte winkelcentrum, sloegen vannacht vier mannen toe bij ICI Paris XL." />

RTV Utrecht - Nieuws- en sportoverzicht voor provincie en stad Utrecht.