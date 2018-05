Afgebrande school Houten zoekt podium voor eindmusical

Facebook een dringende oproep gedaan: "Wat als eerste is verbrand, is het podium dat werd gebruikt voor de eindopvoeringen van de klassen." /> Facebook een dringende oproep gedaan: "Wat als eerste is verbrand, is het podium dat werd gebruikt voor de eindopvoeringen van de klassen. (Foto: RTV Utrecht)" /> Facebook een dringende oproep gedaan: "Wat als eerste is verbrand, is het podium dat werd gebruikt voor de eindopvoeringen van de klassen." />

RTV Utrecht - Nieuws- en sportoverzicht voor provincie en stad Utrecht.