Winkelbrand geblust in Passage Veenendaal

#Passage #Veenendaal de brand in de winkel is door de brandweer geblust. Brandweer is druk bezig met de nacontrole van de afvoerkanalen door het dak. Stichting @Salvage_nl is opgeroepen voor de verdere schade afhandeling. Einde berichtgeving omtrent dit incident. ^SH

— Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) 31 mei 2018