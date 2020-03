Marius en Ans uit Nieuwegein in Spaanse lockdown met 'strenge politiecontroles en verlaten straten'



Uitgestorven straten in de wijk waar Ans en Marius hun appartement hebben | Foto: Privéfoto

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.