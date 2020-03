'Wrange situatie' voor gesloten kastelen, landgoederen en buitenplaatsen door coronacrisis

Huis Doorn wil de tentoonstelling over Fokker verlengen vanwege corona Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Museum Huis Doorn verwacht in juni weer open te kunnen Foto: RTV Utrecht

Huis Doorn wil de tentoonstelling over Fokker verlengen vanwege corona | Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.