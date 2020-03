Judoka Van 't End moet nu vlammen in 2021: 'Jammer, want ik zat in een mooi momentum'



SPELEN UITGESTELD

"Ik wilde zo snel mogelijk doorpakken"





Anderhalve meter afstand houden gaat lastig met judo" NoŽl van 't End

TRAININGEN

"Ik kan hier naar binnen en mijn krachttrainingen doen"