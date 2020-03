Lekjutter hangt grijptang (deels) aan de wilgen door corona: 'Afvalrapen is nu gevaarlijk'



Jutten naar zwerfafval langs de Lek kan nog altijd: 'Aangespoeld spul is oud' | Foto: Annemarie de Wit / archieffoto

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.