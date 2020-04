Aron en Sabine in lockdown in luxe resort. 'We hebben de kamers voor het uitkiezen!'



Geschreven door

Mark van der Wel

Nu de toeristen niet meer per helikopter worden afgezet, mochten Aron en Sabine meevliegen. | Foto: Aron Nap

FILMSTERREN

Het luxe onderkomen van Aron en Sabine. | Foto: Aron Nap

BOODSCHAPPEN

De steiger waar twee keer per week boodschappen worden gebracht. | Foto: Aron Nap

KERSTBORREL

MEER LEZEN UIT HET BUITENLAND?