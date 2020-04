Ouders van zorg-intensieve kinderen in de knel: 'Laat dit niet te lang duren'

Shanti is graag bij haar ouders thuis, maar soms duren de dagen heel lang. Foto: Familie Van Splunder

Shanti is graag bij haar ouders thuis, maar soms duren de dagen heel lang. | Foto: Familie Van Splunder

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.