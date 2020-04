De Utrechtse Kanaalstraat tijdens corona én ramadan: koranverzen en plexiglas als bescherming



"De slager is hier netjes, er zit niet te veel vet aan het vlees" | Foto: RTV Utrecht

"Geen handen schudden is niet raar." | Foto: RTV Utrecht

"Gisteren keerde ik om en ging ik naar huis. Het was te druk." | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.