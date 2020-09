Van Seumeren over ambities FC Utrecht: 'Vorig seizoen misten we een stukje karakter in het elftal'



Van Seumeren: "We een heel goede selectie voor heel weinig geld, vergeleken met de topclubs"





We moeten het nu laten zien" Frans van Seumeren

Van Seumeren: "Met Elia heb je er een die er vol ingaat, en daar kunnen de jongens van leren"





Eljero Elia bij zijn presentatie | Foto: fcutrecht.nl

