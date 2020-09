Wetenschappers in Nieuwegein zien toename coronavirus in rioolwater: 'We moeten een tweede golf inperken'



Wetenschappers in Nieuwegein zien toename coronavirus in rioolwater





Rioolwater, klaar om te analyseren | Foto: RTV Utrecht

Onderzoekers Frederic Béen en Gertjan Medema | Foto: RTV Utrecht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.