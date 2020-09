Sportclubs hebben vertrouwen in plan rond 'Big Five'



FC Utrecht, Hellas, UZSC, Kampong en VV Utrecht afgebeeld als de 'Big Five' | Foto: Bewerking RTV Utrecht

Thijs van Es: 'We moeten als stad Utrecht laten zien wat we in huis hebben'





Dafne Schippers is nog altijd de trots van Hellas | Foto: Orange Pictures

Kees Roovers: 'Niet bang dat Kampong ondersneeuwt'





UZSC viert de landstitel | Foto: Orange Pictures

De ode van Korneel





Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.