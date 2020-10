Dit is hoe we in de provincie meer zon- en windenergie moeten gaan opwekken Foto: RTV Utrecht Deze bestuurders leiden de zoektocht naar nieuwe zon- en windlocaties Foto: Beeldbewerking RTV Utrecht 1 /5

Geschreven door

Jiri Glaap

Roel Breet



Hoe werkt de Regionale Energie Strategie?





De discussie is in volle gang over windmolens op de Leusderheide





In totaal wordt in de regio's voor ruim 3 terawattuur (3 miljard kilowattuur) aan stroom opgewekt. Dat is goed genoeg om ruim 1 miljoen gemiddelde huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Het is een feit: er gŠŠn meer windmolens komen en zonnevelden komen." Huib van Essen, gedeputeerde energietransitie provincie Utrecht

In Oudewater was onlangs een inspreekavond over windmolens in het gebied Ruige Weide





Uiterlijk 1 juli 2021 moet duidelijk zijn waar precies de windmolens en zonneweides komen. In 2025 moeten alle vergunningen zijn aangevraagd. Vijf jaar later in 2030 moet de helft van de opgewekte energie in de provincie Utrecht duurzaam zijn, om uiteindelijk in 2050 zo goed als volledig fossiele brandstoffen in de ban te kunnen doen.

