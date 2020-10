Corona vandaag: weer flinke stijging besmettingen en extra maatregelen in centrum Amersfoort



Studenten zitten thuis: 'waarom niet studeren in het Muntgebouw?'





Stef van der Weijden is somber over wedstrijden met publiek





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.