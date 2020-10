Minder gewone operaties en behandelingen in UMC Utrecht: 'Snelle en grote toestroom van coronapatiënten in de regio'



Vorige week opende het UMC Utrecht de speciale cohort-afdeling voor de opvang van coronapatiŽnten





De speciale cohort-afdeling in het UMC Utrecht werd vorige week al geopend. | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.