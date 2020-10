In het nieuwe 'megalab' van Saltro krijg je straks binnen 24 uur uitslag van een coronatest



Saltro-directeur Margot Keulen: 'Straks hebben we binnen 24 uur een testuitslag.' | Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.