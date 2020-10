Vanuit dit pand in Zeist worden coronapatiënten verspreid over ziekenhuizen in het hele land



Vanuit dit pand in Zeist worden coronapatiŽnten verspreid over ziekenhuizen in het hele land





Het LCPS werd in maart al opgericht tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Toen opereerden ze nog vanuit Rotterdam. In de zomermaanden kwam het spreiden van patiŽnten op een laag pitje te staan, maar nu de tweede golf is aangebroken, neemt de druk weer toe. In september ging het centrum daarom weer volop aan de slag, nu vanuit Zeist waar sinds maart ook al het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) gevestigd zat.

Ook Defensie werkt mee in het LCPS | Foto: RTV Utrecht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.