'Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer er mogelijk gaat worden'



'Een nieuwe oplossingsrichting is de inzet van sneltesten'





'Als ouderen straks gevaccineerd zijn, kunnen ze meer vrijheden pakken'





'Het vaccin werkt niet gelijk, je hebt twee doses nodig om het helemaal goed te laten werken'





Bekijk de hele uitzending hier terug





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.