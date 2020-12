Liveblog: burgemeester Utrecht schrikt van topdrukte bij winkels, kerstbomen-overschot bij tuincentra en kapsalons gaan laat door



Utrechtse ondernemers over de aanstaande lockdown





Veel kerstbomen over in Maarssen





Coronadrukte vlak voor de lockdown





Drukte bij de Hornbach in Nieuwegein. | Foto: Ingezonden foto.

Drukte bij Coccinelli in Vianen





Den Oudsten hoopt dat de drukte in de binnenstad afneemt





Drukte in het centrum van Zeist. | Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap

Winkelen in Utrecht vlak voor de lockdown start





Lange rij bij de Gall en Gall in Amersfoort. | Foto: Keistadnieuws

