Corona in beeld: geloofsgemeente uit Leersum zingt samen zonder besmettingsgevaar



Videobellen is normaal geworden, zo konden de leden van een kerk uit Leersum toch samen zingen. | Foto: RTV Utrecht

