Als corona kerst verpest: zo vieren Utrechtse expats de feestdagen



Alejandro en Daniela in hun Airbnb in Utrecht. | Foto: RTV Utrecht

Greta en Geoff in Milaan. | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.