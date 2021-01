'Neutrale informatie over coronavaccin moet twijfelende zorgmedewerkers overhalen'



UNieuws over het vaccineren van zorgmedewerkers





NU'91-voorzitter Stella Salden (r.) met mevrouw De Wit, bewoonster van De Wulverhorst in Oudewater. | Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Josť Boere van verpleeghuis De Wulverhorst in Oudewater. | Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.