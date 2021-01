GGD-arts staat te popelen om te prikken: 'De deltaspier is het meest geschikt' Foto: RTV Utrecht Verslaggever Iris Tasseron in de Expo in Houten. Foto: RTV Utrecht 1 /4

Op bezoek bij de priklocatie in Houten: 'We stellen alles in het werk om vrijdag de eerste prik te zetten.'





"Ik vind het heel leuk dat we, wat we hebben geleerd in de opleiding, nu in de praktijk kunnen toepassen."





Verslaggever Iris Tasseron in de Expo in Houten. | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.