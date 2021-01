Mirjam Sterk bij bestorming Capitool: 'Ik verbaas me nergens meer over in gepolariseerd Amerika'



Joost Danvers



Een fascinerend land, met prachtige natuur, aardige mensen en op het moment een 'dynamische' politiek, zo omschrijft Mirjam Sterk de Verenigde Staten. Sinds 2017 woont het voormalig CDA-Kamerlid uit Houten met haar gezin in Maryland, even ten noorden van de hoofdstad. Wat ze daar meemaakt beschrijft ze vanuit haar persoonlijke perspectief op de website hetandereamerika.nl. Ze bundelde onlangs met medeschrijvers Ingeborg van 't Pad Bosch en Sandy Verhoeve een aantal verhalen in een eBook.

Mirjam Sterk gisteren bij de betoging voor het Capitool. | Foto: Sandy Verhoeve

"Trumpaanhangers voelen zich gesteund door een president die zegt dat ze Amerika weer 'groot' gaan maken." | Foto: Sandy Verhoeve

Demonstranten lopen naar het Capitool, waar de verkiezingsuitslag nog moet worden vastgesteld. | Foto: Sandy Verhoeve

"Het werd steeds voller met toestromende demonstranten." | Foto: Sandy Verhoeve

