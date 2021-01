Politiek debat over boorlocatie Nieuwegein: 'We weten niet waar we ja op zeggen'



Geschreven door

Caroline Geijsman

Annemarie de Wit



Warmtebron wil mogelijk boren naar aardwarmte bij de Hoek Zuidstede. | Foto: RTV Utrecht / Annemarie de Wit

We moeten kijken hoe we duurzame energie in Nieuwegein handen en voeten gaan geven, want we praten er al jaren over." Mart Hack, raadslid CDA

Ze zijn gratis aan het prijsschieten op Nieuwegein." Frank van den Heuvel, raadslid SP

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.