Groepsapp hockeyteam ontploft om corona-leeftijdsgrens: 'Alsof ik niet ben gekozen met een clubje op school'



Deze groepsfoto is gemaakt voor het begin van de pandemie, dus zonder de afstandsregels. | Foto: Eigen foto

Consternatie in de groepsapp vanmiddag. | Foto: Eigen foto

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.