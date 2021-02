Tientallen woningen in Schoonrewoerd in kaart gebracht met drone



Geschreven door

Caroline Geijsman



Schoonrewoerd is de eerste plaats in de provincie waar de huizen op grote schaal in kaart worden gebracht





Woningen in Schoonrewoerd met drone in kaart gebracht | Foto: RTV Utrecht / Caroline Geijsman

