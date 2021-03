Nepwimpers, hoekbank of nieuwe schoenen: winkeliers én klanten blij met coronaversoepelingen



Klanten zijn weer welkom in de binnenstad van Utrecht. | Foto: RTV Utrecht / Hanna Cammeraat

Winkeliers blij met coronaversoepelingen





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.