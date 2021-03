Pistolen en munitie in het plafond van Ramazan in Abcoude: 'De vorige bewoners zaten in het verzet'



Geschreven door

Anne-Marie Verhagen



Ramazan vindt oude wapens op zolder.





De wapens uit de Tweede Wereldoorlog. | Foto: RTV Utrecht

Kranten uit de jaren '50. | Foto: RTV Utrecht

Misschien waren de twee getraumatiseerd en wisten ze niet wat ze met de wapens moesten doen" Mathieu Willemsen

Munitie verstopt in oude kranten. | Foto: RTV Utrecht

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.