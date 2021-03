Zien alle daken in Utrecht er later zo uit? 'Dit is de toekomst, vinden wij'



Geschreven door

Roos van Bijnen



Zijn alle daken in de toekomst net zo groen als deze van de Schoonrewoerdse Anton?





Anton den Braven op zijn groene dak in Schoonrewoerd. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.