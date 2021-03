Vaccinatiepaspoort, zwembaden weer open en al één jaar zonder handen schudden



Inge Uitendaal van SpaSereen in Tienhoven. | Foto: RTV Utrecht / Annemarie Verhagen

Een jaar geen handen schudden.





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.