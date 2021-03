Amersfoort stemt stuk minder PVV dan landelijk: 'De Amersfoorter heeft niet veel te klagen'



Amersfoort stemde in 2017 minder op de PVV en SP dan landelijk het geval was. In de Keistad was de top 3: VVD, D66 en GroenLinks.





De wijk Kruiskamp stemde in 2017 massaal op DENK. | Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

Het noorden van de gemeente Amersfoort, zoals in Hoogland, stemde vooral op de VVD. | Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

