Vijfde vaccinatielocatie opent in provincie, besmettingscijfers Utrecht gestegen ondanks landelijke trend



In Driebergen is vandaag de vijfde vaccinatielocatie in de provincie Utrecht geopend.





Maaike Schaap over de vaccinatiecampagne





Studenten gaven vorige week protestcolleges om aandacht te vragen voor het gebrek aan fysiek onderwijs. | Foto: Joshua de Roos

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.