Versoepelstress en prikchagrijn, knuffelen in zorgcentrum en twee nieuwe vaccinatiestraten



UMC opgelucht na uitstel versoepeling coronamaatregelen





Eindelijk weer knuffelen in verzorgingshuis Vianen





Verslag van testpilot squashbaan (zaterdag 10 april)





De Parade in Utrecht. | Foto: RTV Utrecht

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.