Eindelijk weer knuffelen in zorgcentra: 'Hier keek ik zo naar uit'



Roos van Bijnen



Moeder en dochter Tukker hadden hun knuffels enorm gemist. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

Ik kan je niet vertellen hoe fijn dit weer is. Ik noem het n groot feest" Louise Maria Tukker-van der Hoek, bewoner Hof van Batenstein

Voor het eerst in coronatijd weer knuffelen: dat zag er in dit zorgcentrum in Vianen z uit.





Hand in hand zitten mogen deze moeder en dochter weer, omdat beide zijn gevaccineerd. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

