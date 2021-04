Overweeghuis voor prostituees in Utrecht: 'Dit was er niet toen ik het nodig had'



Geschreven door

Iris Tasseron



Overweeghuis in Utrecht





Ik voelde me heel erg verloren, depressief, suÔcidaal en niks waard" Vanessa van Egeren

Vanessa bij de afwerkplekken | Foto: RTV Utrecht / Iris Tasseron

