Kilometers omrijden voor brug in Vreeland die al 8 maanden dicht is: 'Dit is schrijnend en schandalig!'



Geschreven door

Peter Knieriem



De brug veroorzaakt irritantie in Vreeland: 'Schrijnend en schandalig'. | Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

Een brug in Vreeland is al 8 maanden afgesloten





De beruchte brug aan de Bergseweg in Vreeland is te stijl | Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

