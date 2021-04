Avondklok verdwijnt, maar corona-cijfers lopen op: 'Kabinet speelt Russisch roulette'



Ton Kelders kan niet wachten tot zijn kledingwinkel in Maarssen weer klanten mag ontvangen zonder afspraak.





Niels Schaap van Le Journal is klaar voor de versoepelingen. | Foto: RTV Utrecht / Joost van den Berg

Koningsdagfeest Janskerkhof gaat online toch door: 'Nu kan heel Nederland kijken'





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.