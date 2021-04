Marktkooplui in de bloemen, terras Hoenderdaal alweer dicht, ziekenhuizen voller dan tijdens tweede golf



Non-food terug op de woensdagmarkt in Vianen





Verpleegkundige Maaike via het Twitteraccount van het ziekenhuis. | Foto: RTV Utrecht

Minister Grapperhaus vanmorgen op het Binnenhof in Den Haag. | Foto: ANP

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.