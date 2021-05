Ramadan maar dan coronaproof: Overvechters houden speciale 'Iftar To Go' Mohamed: "Iedereen is welkom!" Foto: RTV Utrecht/ Bernadette Keizer Kaouter roert in een grote pan harira. Foto: RTV Utrecht/ Bernadette Keizer Mohamed: "Iedereen is welkom!" Foto: RTV Utrecht/ Bernadette Keizer 1 /4

Bernadette Keizer



In de Utrechtse wijk Overvecht hielden vrijwilligers een Iftar To Go.





Kaouter roert in een grote pan harira. | Foto: RTV Utrecht/ Bernadette Keizer

Mohamed: "Iedereen is welkom!" | Foto: RTV Utrecht/ Bernadette Keizer

