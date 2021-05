FC Utrecht is klaar voor Feyenoord: 'Als het niet via de rechtbank lukt pakken we ze op het veld'



Geschreven door

Rick van Manen



René Hake: 'Of we het nou in de schoot geworpen krijgen of niet. We zijn klaar voor Feyenoord.'





Gert Kruys: 'We hoeven niet bang te zijn voor Feyenoord'





Adam Maher: 'Het draait maar om 1 ding: dat ticket krijgen. Het maakt me niet uit hoe.'





Bart Ramselaar: 'Ik verwacht een rol te spelen, in de basis of vanaf de bank'





