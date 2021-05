Gevaccineerden lakser met coronaregels, nieuwe priklocaties en scholen verdeeld over heropening



Drukte in het Wilhelminapark in Utrecht op Koningsdag | Foto: RTV Utrecht

TONK-regeling is nodig door wegvallen inkomsten





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.