We mogen weer! Van bioscopen tot zwembaden: 'We gaan er een feestje van maken'



Het Fulcotheater beschikt over een groot, nieuw bioscoopscherm | Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

Bij het Bosbad en het Louis Hartlooper Complex hopen ze op een mooie zomer





Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.