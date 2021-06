Prikje om de hoek: GGD opent nieuwe tijdelijke vaccinatielocaties in de regio



Voor het eerst werd er vanochtend gevaccineerd in Vianen. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

Als de pilot met de nieuwe locaties succesvol is, wordt deze mogelijk verlengd en kan er daar langer een vaccinatie worden gehaald. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.