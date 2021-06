Ooievaars krijgen een ringetje in Schoonrewoerd: 'Dit is een schat voor de wetenschap'



Geschreven door

Roos van Bijnen



'Put a ring on it': in Schoonrewoerd krijgen ooievaars-jonkies ieder jaar een ringetje, zodat ze tijdens hun reizen gevolgd kunnen worden.





Ringer Engbert weegt de ooievaars-kleintjes. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

Leven ze wel? Omdat ze het eng vinden uit hun nest te worden gehaald, spelen de jonkies alsof ze dood zijn. | Foto: RTV Utrecht / Roos van Bijnen

