Parkje in Overvecht verandert in vuilnisbelt na massale verhuizing anti-krakers: 'De hele inboedel is over het balkon geflikkerd'



Geschreven door

Marc van Rossum du Chattel



Het grasveld voor de flat ligt bezaaid met troep. | Foto: Marc van Rossum du Chattel

Vertrekkende anti-krakers gooien inboedel van het balkon





We zaten op het balkon en we hoorden zo de kasten naar beneden gegooid worden. En dan klonk er gejuich. Het leek wel een feestje" Chris en Henny Jansen (Buurtbewoners)

In sommige gevallen werd de inboedel van tien hoog naar beneden gegooid. | Foto: Marc van Rossum du Chattel

