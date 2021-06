Brandweer koelt opnieuw oververhitte vaccinatielocatie, ophef over handenschuddende koning en versoepelingen in aantocht



Winkeliers en winkelend publiek blij als mondkapjesplicht verdwijnt





Ondernemers willen herstelplan voor Utrechtse binnenstad





Koning Willem-Alexander en burgemeester Jan van Zanen op bezoek in de oranjestraat | Foto: ANP

Meer lezen over het coronavirus in de regio? Alle verhalen en de gevolgen voor de provincie Utrecht hebben we verzameld op deze plek.